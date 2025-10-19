У Німеччині виявили сотні угорців, що видавали себе за біженців з України — WELT

Уряд Німеччини розслідує сотні випадків, коли громадяни Угорщини, зокрема з подвійним громадянством, реєструвалися в країні як біженці з України для отримання фінансової допомоги. Наявність паспорта країни ЄС позбавляє їх права на тимчасовий захист, призначений для українців.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Німецькі міграційні служби розслідують ситуацію із виявленням сотень громадян Угорщини, які зареєструвалися як біженці з України. Проблема вперше стала помітною ще взимку 2022-2023 років, коли чиновники у федеральній землі Баден-Вюртемберг звернули увагу на "українських біженців", які спілкувалися виключно угорською. Деякі з них зізнавалися, що через скрутне фінансове становище в Угорщині видавали себе за українців для отримання грошової допомоги.

За даними видання Welt, з травня 2023 року по жовтень 2025 року федеральні землі повідомили про 9 640 підозрілих випадків. Подальша перевірка показала, що серед них було 568 людей із подвійним громадянством — українським та угорським.

Згідно з німецьким законодавством, громадяни країн-членів ЄС, зокрема Угорщини, не мають права на тимчасовий захист та відповідні соціальні виплати, які надаються українським біженцям.

Як зазначає видання, проблема частково пов'язана з політикою Угорщини, яка з 2010 року активно видавала свої паспорти етнічним угорцям та ромам в українському Закарпатті. Тепер ці люди опинилися в складній ситуації: їхній угорський паспорт не дозволяє їм отримувати допомогу як біженцям у Німеччині. При цьому наголошується, що проблема полягає саме в наявності паспорта ЄС, а не в національності — наприклад, роми з виключно українськими паспортами не мають проблем із отриманням захисту в Німеччині.