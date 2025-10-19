В іспанському місті тимчасово заборонили адопцію чорних котів: у чому причина

Влада іспанського міста Терраса тимчасово заборонила брати з місцевого притулку чорних котів. Таке рішення ухвалили, щоб захистити тварин від можливих жорстоких ритуалів напередодні та під час Гелловіну.

Про це інформує британський суспільний мовник BBC

Міська влада Терраси в Іспанії запровадила тимчасову заборону на адопцію чорних котів із місцевого притулку. Захід спрямований на захист тварин від використання у жорстоких ритуалах чи як "реквізиту" під час святкування Гелловіну.

Запити на опіку над чорними котами відхилятимуть з 6 жовтня по 10 листопада. У міськраді зазначили, що кількість таких запитів традиційно зростає напередодні свята.

Рішення ухвалили після попереджень від зоозахисних організацій. Хоча в самому місті не фіксували випадків жорстокого поводження з чорними котами, пов'язаних із Гелловіном, такі інциденти траплялися в інших регіонах Іспанії.

Міськрада наголосила, що цей захід є "тимчасовим та винятковим", однак не виключила його повторення у майбутньому. При цьому в притулку можуть індивідуально розглядати виняткові запити. За даними місцевих ЗМІ, у притулку Терраси наразі перебуває близько 100 котів, 12 з яких — чорного кольору.