У Башкортостані стався вибух на заводі "Авангард"

На підприємстві "Авангард" у російському місті Стерлітамак (Башкортостан, Росія) стався потужний вибух в одному з цехів.

Про це повідомив глава регіону Радій Хабіров у своєму Telegram-каналі.

"На підприємстві “Авангард” у Стерлітамаку в одному з цехів стався вибух. Причини інциденту з’ясовуються. Будівля цеху зазнала серйозних пошкоджень", — написав Хабіров.

За його словами, усіх працівників заводу евакуйовано, проте є постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працювали оперативні служби та представники правоохоронних органів. Причини вибуху та масштаби руйнувань поки що не уточнюються.