У Польщі затримали чоловіка, який підпалював авто з українськими номерами

У Польщі поліція міста Гдиня затримала 42-річного чоловіка, підозрюваного у підпалі автомобілів, що мали українські номерні знаки.

Як повідомили у міській поліції, зловмисника затримали безпосередньо після чергового підпалу — саме автомобіля з українською реєстрацією.

Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили ємності з рідинами та речовинами, які, за попереднім висновком експерта, можуть використовуватися для виготовлення саморобних вибухово-піротехнічних сумішей. У чоловіка також знайшли залишки горючих сумішей, якими він користувався під час підпалів.

Слідство встановило, що палій діяв з умислом нищити транспортні засоби на українських табличках, однак через поширення вогню згорали також автомобілі з польськими номерами, що належали місцевим жителям. Загальна сума завданих збитків оцінюється щонайменше у 262 тисячі злотих.

Зібрані докази дозволили пред’явити затриманому обвинувачення у знищенні чужого майна. Суд у четвер, 17 жовтня, обрав йому запобіжний захід — тримісячний арешт.

За польським законодавством чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.