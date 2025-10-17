Суд продовжив Шабуніну запобіжний захід до 2 листопада

Печерський суд Києва розглянув продовження запобіжного заходу для голови організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна. Запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання продовжили до 2 листопада.

Про це повідомив кореспондент Суспільного з зали суду.

Йдеться про заборону покидати населений пункт, де розташовується військова частина, здати паспорти на зберігання, заборона на спілкування із колишнім військовим командиром та іншим підозрюваним у справі Юшком, заборона на спілкування із працівниками НАЗК та відвідування будівлі НАЗК.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Адвокат Віталія Шабуніна повідомив Суспільному, що сторона захисту не погоджується з рішенням.

"Обмеження залишаються всі ті самі, що і були й раніше. Єдина зміна — це реалізація прав військовослужбовців. Як для відпустки, наприклад", — сказав адвокат Микола Уменець.

Також адвокат зауважив, що сторона захисту не погоджується з підозрою прокуратури та вважає ризики безпідставними.

Сам Віталій Шабунін повідомив Суспільному, що Державне бюро розслідувань не вказало у підозрі викрадення волонтерського автомобіля, про що стверджували в офіційній комунікації щодо його справи.

"Матеріали справи вже відкриті, суд обмежив доступ до кінця жовтня; після цього, найімовірніше, справа піде до суду. Слідство нібито зібрало і дослідило всі докази; водночас у матеріали включено й інформацію, що не стосується справи. Зокрема зазначають, що під час обшуку один з підполковників СБУ викрав телефон, який потім, за їхніми словами, опинився серед речей на обшуку, а переписка з цього пристрою увійшла до матеріалів справи", — заявив Віталій Шабунін.

Адвокати Віталія Шабуніна оскаржуватимуть процес ведення слідства та матеріали включені до справи, повідомив він.

Що відомо про справу ДБР проти Віталія Шабуніна

11 липня 2025 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну через нібито ухиляння від військової служби та шахрайство. У ДБР наголошують, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

За даними Бюро, підозрюваний мобілізувався у 2022 році, але впродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також активіст нібито під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Також 11 липня стало відомо, що ДБР проводить обшуки у будинку Шабуніна, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він служить. У нього також забрали телефон. Того ж дня ДБР обшукало квартиру Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова.

У ЦПК заявили, що підозра та обшуки в голови ЦПК Віталія Шабуніна є "свавіллям та політичною розправою".

Шабунін також прокоментував обшуки та підозру, що таким чином президент Зеленський "хоче показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно".

14 липня стало відомо, що Шабунін перебуває у Києві. Йому вручили низку повісток на допити до Державного бюро розслідувань, за якими він зобов’язаний з’явитися. Через це він поки що не може повернутися до місця служби.

15 липня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний — у вигляді особистих зобовʼязань, який діятиме до 20 серпня. Шабунін також не має права покидати свою військову частину в Харківській області. Окрім того, він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, не відвідувати події НАЗК та здати на зберігання закордонний паспорт.

14 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження щодо голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна. Його підозрюють в ухилянні від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.