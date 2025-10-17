На фронті протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 730 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4 553 обстріли, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області; Миколаї Миколаївської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 128 030 військових. Минулої доби втрати росіян становили 730 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 588 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, п’ять крилатих ракет, 73 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Росіяни завдали 13 авіаційних ударів, скинули 29 керованих бомб, здійснили 228 обстрілів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку війська РФ атакували 11 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири атаки. Підрозділи росіян намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку війська РФ п’ять разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки.