Росія профінансувала газ для Придністров’я

З 17 жовтня до сепаратистського Придністровського регіону Молдови повністю відновлять постачання природного газу завдяки грошам з Росії.

Про це заявив виконувач обов’язків голови правління "Молдовагазу" Вадим Чебан, повідомляє Reuters.

"З 17 жовтня повномасштабні поставки природного газу до Придністровського регіону Молдови відновляться відповідно до контрактних обсягів, необхідних для забезпечення потреб усіх споживачів", — сказав він.

Це дозволить відновити постачання гарячої води та працювати до початку зимового опалювального сезону.

Рішення стало можливим після надходження фінансування з Росії, яке покриє витрати на імпорт палива. Цьому передував період гострого дефіциту, коли на початку жовтня проросійський сепаратистський регіон був змушений запровадити режим економії газу, через зміну компанії-посередника, яка здійснювала платежі за російський газ.

Раніше віцепрем'єр-міністр Молдови Роман Рошка попередив, що регіон перебуває на межі вичерпання газу, і запропонував допомогу у розв'язанні проблеми. Однак, за його словами, придністровський уряд не звернувся з проханням про допомогу.

Протягом двох тижнів минулого січня 350 000 жителів Придністров'я страждали від тривалих відключень електроенергії та нестачі тепла після того, як сусідня Україна відмовилася продовжити угоду про транзит російського газу через свою територію.