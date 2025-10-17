Федеральний великий суд присяжних у штаті Мериленд (США) висунув обвинувальний акт колишньому раднику з національної безпеки Дональда Трампа Джону Болтону. Йому закидають неправильне поводження з секретною інформацією.

Про це повідомляє британський мовник ВВС, а також CNN із посиланням на обвинувальний акт.

Щодо Болтона нині 18 пунктів звинувачень: 8 — про передавання інформації про національну оборону та 10 — про зберігання інформації про національну оборону.

Минулого місяця Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшук у будинку Болтона.

У пресрелізі від Мін'юсту США голова бюро Кеш Пател заявив, що Болтон нібито "передавав надсекретну інформацію, використовуючи особисті онлайн-акаунти, і зберігав зазначені документи у своєму будинку, що є прямим порушенням федерального закону".

Прокурори зазначили, що під час перебування на посаді радника з національної безпеки Болтон поділився "понад тисячею сторінок інформації про свою повсякденну діяльність" з двома людьми, які не повноважень на таке втаємничення. Обидвоє, згідно зі слідством, були пов'язані з Болтоном і не мали доступу до секретної інформації.

Також в обвинуваченні йдеться, що вдома в Болтона знайшли роздруківки записів зі "щоденника".

Болтон — уже третій експосадовець і критик Трампа, якому протягом місяця висували звинувачення в США. Раніше генпрокурорці Нью-Йорка Летиції Джеймс інкримінували банківське шахрайство, а ексочільнику ФБР Джеймсу Комі — неправдиві заяви під час свідчень у Конгресі щодо розслідування втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.

Реакція Болтона та його критика Трампа перед цим

Болтон поки не коментував обвинувачення, але заперечує будь-які правопорушення. Його адвокат Аббе Лоуелл раніше заявив, що його підзахисний поводився з документами як слід.

Болтон був звільнений з команди першої президентської каденції Трампа у 2019 році. У своїх мемуарах "Кімната, де це сталося" у 2020-му він розповів про цю роботу і зобразив Трампа як погано обізнаного про геополітику, чиї рішення були продиктовані бажанням переобратися ще раз.

Білий дім тоді подав позов, щоб не допустити публікації книги, аргументуючи це тим, що вона містила секретну інформацію. Суд відхилив такий запит, і книга вийшла.