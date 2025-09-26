Федеральне велике журі (суд присяжних) оголосило обвинувачення екскерівнику Федерального бюро безпеки (ФБР) США Джеймсу Комі. Обвинувачення стосуються його розслідування у 2016 році можливих втручань Росії у вибори президента.

Про це ідеться в заяві Міністерства юстиції.

Комі обвинувачують за надання неправдивих свідчень та перешкоджання правосуддю у зв'язку з його усними свідченнями перед Судовим комітетом Сенату США 30 вересня 2020 року. Експосадовцю загрожує 5 років позбавлення волі.

Міністерство юстиції вивчало, чи зробив Комі неправдиві заяви під час свідчень у Конгресі щодо розслідування втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році. Коли у 2017 році Дональд Трамп вступив на посаду президента, то звільнив Комі.

Зараз же Трамп підтримав висунення обвинувачень проти Комі.

"Одним з найгірших людей, з якими коли-небудь стикалася ця країна, є Джеймс Комі, колишній корумпований глава ФБР", — пише президент у своїй соцмережі Truth Social.

Адвокат Комі Патрік Фіцджеральд каже, що той заперечує звинувачення проти нього. Також Комі записав відеозвернення та виставив його на Facebook. Він каже, що "його серце розбите" через Міністерство юстиції, але він довіряє федеральній судовій системі.

"Моя родина і я вже багато років знаємо, що протистояння Дональду Трампу має свою ціну, але ми не можемо уявити собі іншого способу життя. Ми не будемо жити на колінах, і ви теж не повинні (...) Я невинний. Тож нехай буде суд — і не втрачаймо надію", — сказав експосадовець.