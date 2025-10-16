Батискаф "Титан" вибухнув через помилки інженерів — американські слідчі

15 жовтня 2025 року Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) видала офіційний звіт, у якому оголосила, що вибух підводного апарату "Титан", який стався під час його подорожі до уламків "Титаніка" у 2023 році, є наслідком інженерних помилок та численних невдалих випробувань.

Про це з посиланням на звіт NTSB повідомило видання The Gurdian.

У кінцевому звіті про рейс, під час якого у червні 2023 року загинули п'ятеро людей, йдеться про те, що компанія-власник батискафа OceanGate не провела належного тестування експериментального апарату, а також не розуміла справжньої міцності свого підводного човна і не знала про пошкодження, через які його мали зняти з експлуатації.

Комісія з безпеки також зазначила, що OceanGate не дотрималася стандартних інструкцій з реагування на надзвичайні ситуації — і що "Титан" можна було б знайти раніше. Дотримання протоколів заощадило б час і ресурси, але у випадку з "Титаном" врятувати пасажирів стало неможливо.

Звіт NTSB перегукується з опублікованим у серпні звітом берегової охорони, в якому вибух "Титана" показано як катастрофу, якої можна було уникнути. Берегова охорона визначила, що процедури безпеки були "критично недосконалими", а протоколи "кричуще розходилися" з фактичною практикою.

У документі NTSB також цитують колишнього технічного спеціаліста компанії, який висловлював занепокоєння щодо правил берегової охорони незадовго до вибуху. Згідно з американськими правилами, перевезення пасажирів в експериментальному підводному апараті є незаконним. Спеціаліст ставив під сумнів рішення компанії називати пасажирів, які платять за поїздку, "фахівцями місії". На це генеральний директор відповів, що "якщо берегова охорона стане проблемою, він купить собі конгресмена та вирішить її".

The Gurdian пише, що представник OceanGate відмовився коментувати цю інформацію в день виходу звіту.

Що було відомо про катастрофу батискафа "Титан"

У 1912 році найбільший на той час корабель у світі "Титанік" зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптону до Нью-Йорка. Тоді загинули понад 1 500 людей. Затонулий корабель "Титанік" перебуває на глибині 3 800 метрів на дні Атлантичного океану. Це приблизно 600 кілометрів від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

"Титанік" почали ретельно досліджували з моменту виявлення його уламків у 1985 році. Невеликі підводні апарати час від часу беруть на борт туристів, щоб показати їм уламки "Титаніка". Однією з компаній, яка надавала такі послуги, була OceanGate Expeditions. За місце в експедиції до затонулого судна туристи платили 250 тисяч доларів.

Батискаф "Титан" здійснював рейси до місця затоплення "Титаніка" з 2021 року. Останнє занурення відбулося вранці 18 червня 2023 року. Приблизно через дві години підводний апарат втратив зв'язок із суднами супроводу, а у другій половині того ж дня було повідомлено про його запізнення.

Кількаденні пошуки вцілілих біля берегів Канади стали міжнародною новиною. Незабаром стало зрозуміло, що люди загинули, і берегова охорона та інші органи влади розпочали тривале розслідування інциденту.

Відомо, що жертви, зокрема генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, загинули миттєво. Вибух також забрав життя французького підводного дослідника Поля-Анрі Наржоле, британського шукача пригод Геміша Гардінга та двох членів відомої пакистанської родини, мільярдера Шахзада Давуда та його сина Сулеймана Давуда.