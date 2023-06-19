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В Атлантичному океані безвісти зник підводний апарат з туристами, яки хотіли подивитись на затонулий "Титанік"
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В Атлантичному океані безвісти зник підводний апарат з туристами, яки хотіли подивитись на затонулий "Титанік"

ЗМІ
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Затонулий "Титанік" на дні Атлантичного океану
Затонулий "Титанік" на дні Атлантичного океану. Фото: АР

В Атлантичному океані безвісти зник підводний транспортний засіб, який використовувався для перевезення туристів для огляду уламків затонулого "Титаніка".

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що наразі невідомо, скільки людей перебували на борту туристичної субмарини в момент зникнення.

Берегова охорона Бостона (США) повідомила журналістам, що операція з пошуку підводного апарату розпочалася 19 червня.

Затонулий корабель "Титанік" знаходиться на глибині 3 800 метрів на дні Атлантичного океану. Це приблизно 600 кілометрів від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

У 1912 році найбільший на той час корабель у світі "Титанік" зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптону до Нью-Йорка. Тоді загинули понад 1 500 людей.

"Титанік" почали ретельно досліджували з моменту виявлення його уламків у 1985 році.

Невеликі підводні апарати час від часу беруть на борт туристів, щоб показати їм уламки "Титаніка".

Приватна компанія OceanGate Expeditions, яка розгортає підводні апарати для глибоководних експедицій, нещодавно опублікувала у своїх стрічках соціальних мереж, що одна з її експедицій "розгортається".

OceanGate Expeditions бере з туристів 250 тисяч доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції, щоб побачити знамените затонуле судно. У компанії поки ніяк не прокоментували та не підтвердили, чи один із підводних апаратів наразі зник безвісти.

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