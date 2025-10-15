Зеленський підписав закон про запровадження заходів безпеки в школах

У середу, 15 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11543 щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Картка закону з підписом глави держави опублікована на сайті Верховної Ради.

"Метою законопроєкту є підвищення рівня безпеки в закладах загальної середньої освіти шляхом вжиття комплексу необхідних заходів для запобігання та/або недопущення чи припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу, а також залучення органів поліції охорони до охорони таких закладів", — йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із законом, для створення безпечного навчального середовища керівники шкіл мають вживати заходів, які допоможуть запобігти, не допустити або зупинити будь-яку шкоду учасникам освітнього процесу.

Зокрема, до таких заходів належать:

встановлення правил перебування людей на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти;

огородження території школи;

облаштування закладу технічними засобами для термінового виклику поліції.

Відповідно до нового закону, рішення про доступ на територію школи приймає педагогічна рада та затверджує керівник закладу.

Крім того, на території школи забороняється перебування людей у стані алкогольного сп’яніння, з небезпечними предметами або речовинами, а також з тваринами, за винятком тих, що залучені до освітнього або виховного процесу.

Також посилюються вимоги до охорони: до роботи не допускатимуть осіб із судимостями або адміністративними стягненнями за домашнє насильство, цькування чи невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Новина доповнюється...