Верховна Рада в цілому ухвалила закон про безпеку в школах

Верховна Рада 18 вересня в цілому ухвалила законопроєкт про запровадження заходів безпеки в школах. Документ підтримали 274 парламентарії.

Про це йдеться у картці законопроєкту №11543.

Як пише hromadske, автори законопроєкту наголошували, що раніше на законодавчому рівні не існувало чітко визначених заборон і обмежень щодо перебування в закладах освіти та відповідних правових механізмів їх дотримання.

Згідно із законом, для безпеки навчання засновники й керівники закладів освіти зобов’язані забезпечити:

визначення правил доступу та перебування учасників освітнього процесу й сторонніх осіб у закладі загальної середньої освіти;

огородження території закладу або позначення його меж;

облаштування приміщень технічними засобами охорони для термінового виклику поліції;

інші заходи безпеки.

У державних, комунальних закладах загальної середньої освіти реалізація таких заходів не може забезпечуватися коштом учасників освітнього процесу.

Закон також визначає, що на території та у приміщеннях закладів загальної середньої освіти заборонено перебувати:

особам у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

тим, хто має при собі небезпечні предмети або речовини, перелік яких затверджує Кабмін;

з тваринами (крім собак-поводирів, що супроводжують людей з інвалідністю).

У разі порушення правил, учні відсторонюються від освітнього процесу до моменту усунення порушення.