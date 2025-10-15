Китай конфіскував 60 тисяч мап через позначений незалежним Тайвань

Митники китайської провінції Шаньдун вилучили 60 000 мап через те, що на них було "неправильно позначено" самоврядний острів Тайвань, який Китайська Народна Республіка вважає частиною своєї території.

Про це повідомляє BBC.

Китайські митники заявили, що мапи з "неправильно позначеною провінцією Тайвань" не можуть бути продані, оскільки "загрожують" національній єдності, суверенітету та територіальній цілісності країни. Серед інших претензій, які висунула митна служба КНР, були відсутність так званої дев'ятипунктирної лінії, яка позначає претензії цієї держави на майже всю територію Південнокитайського моря, а також відсутній морський кордон з Японією.

Географічні мапи є чутливою темою для Китаю та його сусідів, які претендують на рифи, острови та скелі в Південнокитайському морі. Наприклад, фільм "Барбі" 2023 року був заборонений у В'єтнамі та процензурований на Філіппінах через демонстрацію мапи з тією самою дев'ятипунктирною лінією. Хоча вилучення китайськими митниками "проблемних мап" не є рідкістю, кількість конфіскованого у Шаньдуні значно перевищує попередні випадки.

Напруженість у Південнокитайському морі час від часу загострюється: востаннє це сталося 12 жовтня, коли між собою зіткнулися китайські та філіппінські кораблі. Філіппінська влада звинуватила китайський корабель у навмисному тарані судна. Пекін, зі свого боку, заявив, що філіппінці начебто проігнорували неодноразові попередження та "небезпечно наблизилися" до китайського корабля.

Що відомо про претензії КНР на Тайвань

Влада КНР вважає незалежний та самоврядний острів Тайвань своєю територією та не виключає застосування сили з метою захоплення острова. Тайвань вважає себе окремою від материкового Китаю державою, має власну конституцію та демократично обраних лідерів.