На фронті протягом минулої доби, 14 жовтня, зафіксовано 182 бойові зіткнення. За добу Росія втратила на війні в Україні 1070 військових. Найактивніші бойові дії відбувалися на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 69 наступальних дій росіян, а також на Південно-Слобожанському, Костянтинівському.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 жовтня.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Військо РФ завдавало авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти росіян.

Загалом, протягом 14 жовтня, втрати російських військ склали 1070 солдатів. Також Сили оборони знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 389 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. РФ завдала 12 авіаційних ударів, застосувала 32 ракети та скинула 28 керованих бомб, здійснила 164 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак росіян. Сили оборони відбивали їх штурмові дії в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку військо росіян атакувало 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі.

На Слов’янському напрямку Сили оборони минулої доби відбили шість атак РФ. Підрозділи росіян намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 69 штурмових і наступальних дій росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського.

На Оріхівському напрямку РФ п’ять разів наступала поблизу Степового, Плавнів та Степногірська.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби російське військо наступальних дій не проводило.