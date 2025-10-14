Україна та ЄС схвалили нові мита на агропродукцію

Україна та Євросоюз схвалили рішення про зменшення мит на агропродукцію з України та збільшення квот на експорт з України до ЄС.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр України з євроінтеграції Тарас Качка.

За його словами, рішення набере чинності вже 29 жовтня.

"Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року", — повідомив Тарас Качка.

Тарас Качка наголосив, що рішення є двостороннім і діє безстроково.

13 жовтня стало відомо, що Євросоюз зменшує мита на молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати з України в рамках перегляду угоди Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Натомість Україна узгоджуватиме зі стандартами виробництва ЄС добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Мита на яйця, пшеницю, цукор, кукурудзу та мед не зменшуватимуть.