ЄС зменшує мита на окремі види агропродукції з України

Євросоюз зменшує мита на молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати з України в рамках перегляду угоди Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Про це повідомила Рада Європейського Союзу.

"Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але нам також потрібно допомогти їй, сприяючи лібералізації торгівлі. Як ЄС, так і Україна виграють від скасування митних зборів, що сприятиме сталій економічній стабільності, міцним торговельним відносинам та подальшій інтеграції України з Союзом", — прокоментував Ларс Льокке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії, яка головує в Євросоюзі до 31 грудня 2025 року.

Натомість Україна узгоджуватиме зі стандартами виробництва ЄС добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів.

Мита на яйця, пшеницю, цукор, кукурудзу та мед не зменшуватимуть.

ЄС скасував безмитну торгівлю з Україною або так званий торговельний безвіз, запроваджену у 2022 році. Україна та ЄС переглядають умови торгівлі, так 22 вересня міністри країн ЄС розглянули умови щодо імпорту агропродукції з України на вимогу Словаччини.

У липні 2025 року Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія висловили невдоволення новою торговельною угодою України з ЄС та вимагають переглянути її. Вони закликають захистити європейських фермерів від необмеженого напливу української аграрної продукції.