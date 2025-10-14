Холодно та місцями дощі: якою буде погода 15 жовтня

У середу, 15 жовтня, у більшості областей України переважатиме холодна погода. Дощі ймовірні у Чернігівській та Сумській областях, а також у Києві.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, найближчої ночі на переважній більшості території України очікується +1 — +4 градуси тепла, а місцями стовпчики термометрів опустяться до 0 градусів і нижче.

"Вдень 15-го жовтня очікується +7 — +11 градусів, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході +11 — +15 градусів", — додає Діденко.

За прогнозом синоптикині, завтра дощі найбільш ймовірні на Чернігівщині та Сумщині. На решті території України істотні опади навряд будуть. Проте буде туманно.

У Києві 15 жовтня очікується холодна погода температурою повітря вночі на рівні +2 — +5 градусів, а вдень близько +8 градусів. Також вранці у столиці можливий дощ.