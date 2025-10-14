Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна виконує зобов'язання перед НАТО, витрачаючи 2% ВВП на оборону, і не буде збільшувати цей показник до 5%, як того вимагає президент США Дональд Трамп.

Про це Санчес заявив в інтерв’ю для радіостанції Cadena SER.

За словами глави уряду, Іспанія цього року досягла цільового показника витрат на оборону в розмірі 2% ВВП. Він наголосив, що повідомив президенту США Трампу про відданість Іспанії спільній обороні, але також і "захисту добробуту" своєї країни.

"Ми вважаємо, що з цим бюджетом ми вже надаємо більш ніж адекватну відповідь на виклики, з якими ми стикаємося в межах НАТО", – наголосив Санчес, додавши, що витрати на оборону залишатимуться незмінними.

Прем'єр пояснив, що уряд не погоджується на збільшення витрат до 5% ВВП з кількох причин. Серед них — нездатність збройних сил освоїти таку кількість ресурсів та висновок військових, що поточного фінансування достатньо для протистояння загрозам, включно з війною Росії в Україні.

Напередодні Трамп припустив, що Іспанію варто вилучити з НАТО, оскільки вона відстає у виконанні нових вимог щодо військових витрат. Цю заяву Трамп зробив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом в Овальному кабінеті Білого дому.

У червні 2025 року члени Альянсу домовилися збільшити свої військові витрати до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП). Трамп наголошує на цьому пріоритеті, вимагаючи від європейських союзників збільшити внески у власну оборону.

У відповідь на пропозицію, джерела в іспанському уряді заявили The Guardian, що Іспанія є відданим і повноправним членом НАТО, та виконує свої цільові показники, як і Сполучені Штати.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не зобов'язується дотримуватися цільового показника в 5%, назвавши його "несумісним із нашою державою загального добробуту та нашим баченням світу".

Що відомо про збільшення витрат на оборону в НАТО

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО збільшити оборонні видатки до 5% свого ВВП. Він наголошував, що більшість держав не платили й 2%, про що було раніше домовлено. У результаті, за словами американського президента, різницю покривали США, що "несправедливо".

Міністр війни США Піт Гегсет 5 червня, перебуваючи в Брюсселі, заявив, що країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП ще до саміту, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на полях саміту G7 в Канаді заявив, що усі країни-члени НАТО досягнуть встановленого Альянсом орієнтира у 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року.

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують із Росією, погоджуються з необхідністю 5-відсоткового збільшення. Але інші, такі як Іспанія, Італія та Португалія, висловили сумніви щодо цілі та графіка її виконання, пише Bloomberg.