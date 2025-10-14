На фронті протягом минулої доби відбулось 190 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1200 військових. Загалом за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1125150 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 14 жовтня.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе", — кажуть там.

Так, армія РФ завдавала авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Барвінівка та Залізничне Запорізької області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу та техніки, 3 пункти управління та 2 артилерійські засоби окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинувши 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 2 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби росіяни атакували 5 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку російське військо 14 разів атакувало, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби армія РФ 7 разів атакувала на позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку противник 2 рази атакував позиції Сил оборони у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 65 наступальних армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку російські війська 4 рази атакували позиції ЗСУ поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку противник 3 рази проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російського війська склали 1 200 осіб. Також українські Сили оборони знешкодили 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.