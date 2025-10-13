У Шацьку, що на Волині, вчителька на пенсії Тамара Гулик прихистила пораненого лелеку. Птаха знайшли знесиленим на будові на вулиці Лесі Українки. Лелека не міг злетіти — мав травмоване крило.

Жінка сама лікує птаха, купує рибу, годує курячими лапками, а іноді — власноруч наловленими карасями. Вона каже, що Льолік уже став частиною сім’ї.

"Мені добре від того, що я допомагаю комусь — чи лелеці, чи голубу. Я живу тим, що роблю добро", — говорить волинянка.

