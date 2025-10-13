Міністерство охорони здоров’я оприлюднило проєкт постанови, за яким Кабінет Міністрів може внести налбуфін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Редакція розслідувань Суспільного звернулася до МОЗ за коментарями щодо проєкту постанови, а також поспілкувалася з експертами.

Що таке налбуфін та чому його лише зараз вносять до переліку наркотичних засобів

У грудні 2024 року журналістка Суспільного Анастасія Іванців опублікувала матеріал про “налбуфінову ломку”, піднявши проблему популярності цього синтетичного опіата.

Після публікації міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко визнав проблему, зазначивши, що у 2024 році в Україні аптеки продали три мільйони упаковок налбуфіну, а рецептів на нього було виписано лише шість тисяч.

У лютому МОЗ пообіцяло внести препарат до переліку тих, які можна придбати суто за електронними рецептами.

Наприкінці травня 2025 року редакція розслідувань Суспільного оприлюднила документальний фільм-розслідування “Налбуфін: вигідна залежність”. Налбуфін – напівсинтетичний опіоїд, який викликає залежність – в Україні й далі продавався за звичайними паперовими рецептами, як, наприклад, антибіотики чи спирт. А отже, купити цей препарат, який викликає залежність, у недобросовісних аптеках можна було як без рецепта, так і використовуючи багаторазово один і той самий рецепт.

Як з’ясували журналісти під час розслідування, у 2024 році фармацевтичні компанії отримали понад 1 мільярд гривень доходу від продажу налбуфіну. Порівняно з 2023 роком, доходи фармкомпаній від продажу цього препарату зросли на 44%, а якщо порівнювати з 2021-м, то на 215%.

Під час роботи над фільмом журналісти Суспільного записували інтерв’ю з тоді в.о. директора департаменту медичних послуг МОЗ Євгенієм Гончаром (нині пан Гончар – заступник міністра).

Пан Гончар зазначав, що першим етапом буде внесення налбуфіну до переліку засобів, які продаються суто за електронним рецептом. А якщо цей крок не спрацює, казав Гончар, тоді МОЗ розглядатиме можливість внесення налбуфіну до переліку наркотичних засобів.

Євгеній Гончар, нині заступник міністра охорони здоров’я, під час інтерв’ю з шеф-редакторкою редакції розслідувань Суспільного Інною Білецькою. Скріншот із документального фільму розслідування “Налбуфін: вигідна залежність”

МОЗ змінило правила відпуску налбуфіну у червні 2025 року. Відтепер ці препарати можна отримати виключно за електронним рецептом.

А у серпні на сайті МОЗ оприлюднили для обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”.

Відповідно до проєкту постанови, список № 1 таблиці ІІ переліку доповнять позицією “Налбуфін”. У цьому списку йдеться про наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено. До таких, наприклад, належать кодеїн, кокаїн чи морфін.

Ці препарати можна придбати лише в аптеках, які мають ліцензію на продаж наркотичних засобів, та за рецептом спеціальної форми.

Фільм “Налбуфін: вигідна залежність” вийшов у травні 2025 року. На той час налбуфін продавали за паперовими рецептами. Скріншот із фільму

МОЗ проігнорував запитання, а приватна компанія вимагала розкрити джерело

У пояснювальній записці до проєкту постанови МОЗ вказує: “Зміна до Переліку розроблена за результатами опрацювання аналітичної довідки, підготовленої Центром громадського здоров’я, у зв’язку з значною кількістю звернень за медичною допомогою осіб, які мають залежність від налбуфіну (за 2024 рік таких осіб 530). Переважно пацієнти мають первинну залежність та починають зловживати налбуфіном для лікування післяопераційного або іншого больового синдрому. Наразі лікарські засоби з діючою речовиною “Налбуфін” виписуються не на спеціальних бланках [...]. Це спрощує їх призначення та обіг, але водночас зменшує контроль за використанням. Зазначена система контролю виписки налбуфіну не є ефективною у частині попередження зловживання ним”.

Редакція розслідувань Суспільного звернулася до пресслужби МОЗ з проханням прокоментувати проєкт постанови. Зокрема, вказати, чи не означає оприлюднення проєкту, що продаж налбуфіну за електронними рецептами не приніс бажаного результату.

Також просили уточнити, на якому етапі розгляд проєкту, та надати свіжу інформацію щодо продажів налбуфіну до та після червня 2025-го, коли змінився порядок його реалізації.

Відповіді на наші запитання, надіслані ще 10 вересня, ми так і не отримали.

Проте у липні, за понад місяць після опублікування розслідування про налбуфін, Суспільне отримало лист від компанії Proxima Research, яка є міжнародним провайдером даних, технологій і сервісів для охорони здоров'я. Саме ця компанія публікує звіти щодо аптечних продажів, на які спиралася редакція розслідувань.

На наші неодноразові звернення до представників компанії з проханням про співпрацю під час роботи над фільмом, відповідь ми не отримали. Джерело, яке мало доступ до даних Proxima Research, поділилося з журналістами інформацією щодо аптечних продажів налбуфіну. Ці дані, зокрема, допомогли продемонструвати ріст продажів та зростання прибутків фармкомпаній від реалізації налбуфіну останніми роками.

У листі до Суспільного Proxima Research просила прибрати всі згадки про себе та свої дослідження. Посилалися на те, що журналісти, мовляв, не отримали письмового дозволу на використання даних.

Така вимога – письмовий дозвіл – і справді передбачена на сайті компанії у розділі “Умови використання”. Але, як з’ясували журналісти, цей розділ з’явився не раніше кінця червня 2025 року, тобто вже після того, як вийшло розслідування про налбуфін — Перевірити це вдалося завдяки збереженим старим версіям сайту на платформі WaybackMachine.

Розділу “Умови використання” станом на кінець червня 2025-го на україномовній версії сайту компанії Proxima Research не було. Скріншот із сайту компанії на WaybackMachine

“Це треба було зробити років 10 тому”

Редакція розслідувань Суспільного звернулася до представників благодійного фонду “СВОЇ”, який працює, зокрема, з паліативними хворими та публічно наполягав на тому, що налбуфін потрібно внести до переліку наркотичних речовин.

“Це змінить усе, — каже керівниця програми “Паліативна допомога” та співзасновниця фонду Леся Литвинова. — Що таке налбуфін? Це опіоїдний анальгетик, який чомусь не внесений в список опіоїдних анальгетиків. Це дає можливість купувати його безконтрольно. Це той самий морфін, тільки синтетичний, поганої якості і дешевий. І він, на відміну від морфіну, викликає залежність.

10 років тому налбуфін почали активно використовувати. Від самого початку його не мало бути в доступному продажі. Єдиний його великий плюс — це те, що він діє миттєво. Це тема страшна й не одного року.

Бо приходять пацієнти, які весь час на налбуфіні, їх потім складно звідти "зняти". А лікар не хоче виписувати інший рецепт, бо інший рецепт — це інша відповідальність. А тут контролю немає, роби, що хочеш. У мене був підопічний з онкологією. У нього з'явився біль у куприку, не пов'язаний з основною хворобою. Лікар виписав йому налбуфін і сказав: "Буде боліти — будеш колоти". І все. І він колов, а потім – оп, а в людини ломка”.

Ірина Кошкіна та Леся Литвинова, представниці БФ “СВОЇ”. Фото зі сторінки Ірини Кошкіної у фейсбуці

Виконавча директорка БФ «СВОЇ» Ірина Кошкіна каже, що внесення налбуфіну до переліку наркотичних засобів суттєво вплине на його неконтрольований продаж.

“Внесення препарату в перелік наркотичних засобів означає, що препарат будуть виписувати за формою №3 (колись – рожевий рецепт). Форма №3 виписується лише в електронному вигляді. І це окрема звітність, і продаж в аптеках, які мають ліцензію на торгівлю наркотичними засобами, — коментує Кошкіна.— Ліцензія передбачає захищену кімнату з ґратами, приґвинчений до підлоги металевий сейф, певну охоронну сигналізацію і так далі. Відповідно, якщо лікарський засіб внесений в перелік наркотичних засобів, торгівля ним без відповідної ліцензії — це кримінальна відповідальність. А ліцензія — це складно”.

За словами Кошкіної, проблема, яка виникла з налбуфіном, значно ширша. Вона стосується загалом підходу до знеболення в Україні.

“Багато лікарів не вміють виписувати адекватне знеболення. Вони знають налбуфін і все, — каже вона. — Щоб виписувати нормальне знеболення, треба розуміти, на які випадки ми виписуємо фентаніл, на які оксикодон, на які трамадол, чим хронічний біль відрізняється від гострого болю, що таке проривний біль під час хронічного больового синдрому і так далі. Більшість проблем зі знеболенням пацієнта закриває програма реімбурсації “Доступні ліки”. Там вже є і фентанілові пластирі, і морфін. Якщо вам треба знеболення, значить вам треба лікар. Якщо ваш лікар не вміє цього робити, то цього лікаря треба звільняти як профнепридатного. Або вчити. В академії НСЗУ, наскільки я памʼятаю, є кілька курсів зі знеболення”.

Більше детально про налбуфін, залежність, яку він викликає, та прибутки фармкомпаній на ньому, дивіться у документальному фільмі-розслідуванні “Налбуфін: вигідна залежність”.