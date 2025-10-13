Кабінет міністрів України опублікував постанову, відповідно до якої опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 1 листопада поточного року і триватиме до 31 березня 2026 року.

Відповідний документ опублікований на Урядовому порталі.

Зазначається, що раніше опалювальний період у країні тривав із 15 жовтня до 15 квітня.

Уривок із постанови Кабміну про зміну термінів опалювального сезону в Україні. Скрін з постанови Кабінету міністрів України

Нагадаємо, на початку вересня член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що проходження опалювального сезону в Україні залежить від двох факторів – наявності запасів газу та вугілля та внутрішнього ресурсу, який видобувається на сталому рівні, без обстрілів. Він зазначив, що наразі накопичено достатньо енергоносіїв.

22 серпня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до зими на понад 70%.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.