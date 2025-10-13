У Південній Африці автобус зірвався в ущелину: відомо про щонайменше 42 загиблих

На півночі Південно-Африканської Республіки автобус впав зі схилу в гірському регіоні провінції Лімпопо. Загинули щонайменше 42 людини, ще 49 отримали поранення.

Про це пише Associated Press.

За даними місцевої влади, аварія сталася ввечері 12 жовтня на автомагістралі N1 поблизу міста Луїс Трічардт, приблизно за 400 кілометрів на північ від Преторії. Автобус з'їхав із дороги та впав у яр на крутому гірському перевалі.

Серед загиблих семеро дітей, 17 чоловіків та 18 жінок. Шестеро постраждалих перебувають у критичному стані, ще 31 мають серйозні травми. Одну тяжко травмовану дитину доправили до лікарні гелікоптером.

Автобус прямував до Зімбабве й перевозив громадян Зімбабве та Малаві, які поверталися додому. Причини аварії поки не встановлені.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив співчуття сім'ям загиблих і зазначив, що трагедія сталася під час щорічного "місяця безпеки транспорту", коли особливу увагу приділяють дорожній безпеці.

Минулого року в тій самій провінції сталася подібна аварія: тоді загинули 45 людей, коли автобус з громадянами Ботсвани впав у прірву.