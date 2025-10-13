Україна візьме участь в осінніх зборах МВФ і Світового банку — Стефанішина

У Вашингтоні 13 жовтня почнеться щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація на чолі з премʼєр-міністеркою Юлія Свириденко.

Про це повідомила пані посол України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, окремий компонент візиту — щодо поглиблення співпраці України та США у сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

У складі делегації премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, голова ОПУ Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

У програмі зустрічей:

продовження діалогу з американськими партнерами у розвиток домовленостей між президентами України та США;

енергетична стійкість України;

участь у фінансовому тижні МВФ;

щорічний круглий стіл міністерського рівня на підтримку України в Світовому Банку;

двосторонні зустрічі з Адміністрацією та Конгресом США

обовʼязковий елемент усіх візитів – зустріч з бізнесом.

29 травня Україна та МВФ узгодили восьмий перегляд програми розширеного фінансування.

Програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду та близько 150 млрд доларів від партнерів. Черговий перегляд запланований на грудень.