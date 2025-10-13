У понеділок, 13 жовтня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпочав офіційний візит до Німеччини, де зустрівся з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер. Сторони погодили графік подальших консультацій та визначили основні теми міжпарламентського діалогу.

Про це він повідомив у Facebook.

Також Стефанчук відвідав Артилерійську школу Бундесверу, де ознайомився зі зразками техніки, яку Німеччина передає Україні, та сучасним тренажерним комплексом для навчання українських артилеристів.

"Поспілкувався з нашими військовими, які проходять навчання, та з українськими інженерами, що займаються ремонтом і обслуговуванням техніки. Вражений їхньою мотивацією, високим рівнем підготовки та професійною відданістю", — написав Стефанчук.

Крім того, він анонсував зустріч із німецькими партнерами під час яких обговорюватимуть питання посилення української оборонної підтримки, розвиток спільного виробництва озброєнь та зміцнення ППО. А також довгострокову фінансову допомогу Україні та механізми використання заморожених активів РФ.

Зокрема о 14:30 за місцевим часом (15:30 за київським) у палаці Бельвю голова українського уряду зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.