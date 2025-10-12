Сили ППО знешкодили 103 зі 118 російських БпЛА — Повітряні сили

У ніч проти 12 жовтня Сили протиповітряної оборони знешкодили 103 зі 118 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, у ніч на 12 жовтня російське військо атакувало Україну 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму, близько 50 із них — "шахеди". Також завдало удару керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької області.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 103 російські БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

"Атака триває — на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки", — додали у Повітряних силах.