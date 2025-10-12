На фронті протягом минулої доби, 11 жовтня, зафіксовано 203 бойові зіткнення. За добу Росія втратила на війні в Україні 1240 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 12 жовтня.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару та 82 авіаційних удари, застосував одну ракету, скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4476 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4804 дрони-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка, Приморське Запорізької області.

Також протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти росіян.

Загалом, протягом 11 жовтня, втрати російських військ склали 1240 солдатів. Також українські воїни знешкодили танк, десять артилерійських систем, 244 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. РФ завдала десять авіаційних ударів, загалом скинула 23 керовані авіаційні бомби та здійснила 168 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 15 атак армії РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російське військо атакувало 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби армія РФ здійснила шість атак на позиції українських підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку РФ здійснила 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 58 наступальних дій росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Затишок, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак на українські позиції поблизу населених пунктів Малинівка, Полтавка, Олександроград, Павлівка, Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя.

На Оріхівському напрямку російське військо шість разів атакувало позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Кам’янське, Степногірськ, Степове та в бік Приморського.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби РФ не проводила наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.