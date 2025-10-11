Перейти до основного змісту
Експрезидент США Обама занепокоєний зростанням авторитаризму у світі
Марія Патока
Барак Обама
Експрезидент США Барак Обама під час інавгурації президента США Дональда Трампа, 20 січня 2025 рік. AP/Kenny Holston

Експрезидент США Барак Обама заявив, що його хвилює зріст авторитаризму у світі. Він вважає, що демократія "згасає".

Про це Барак Обама повідомив у промові під час зустрічі з активістами з Польщі та Угорщини, передає CNN.

"Ми бачимо, як політики атакують громадянське суспільство, підривають свободу преси, перетворюють систему правосуддя на зброю. І нікого це не щадить. Навіть країни, які вважали, що вони захищені від масових нападів на демократію, тепер розуміють, що ми всі є частиною однієї боротьби", — сказав Барак Обама.

Експрезидент США не навів прикладів політиків чи лідерів країн, які запроваджують авторитарні режими та намагаються знищувати демократичні процеси у своїх країнах.

Також Барак Обама заявив, що ідеологія популізмуПопулізм — політична стратегія або риторика, що апелює до широких народних мас, їхніх сподівань, страхів і незадоволення життям. Вона ґрунтується на протиставленні інтересів «простого народу» інтересам еліти. стала глобальною. Причиною цьому він назвав бюрократію та розчарування людей у владі. Він вважає, що політики-центристи в багатьох випадках втратили пульс виборців і дозволили частині популістського гніву взяти гору.

"Великий виклик полягає в тому, що самі уряди, як правоцентристські, так і лівоцентристські, втрачали зв’язок з людьми та не реалізовували деякі з їхніх основних надій та мрій, тому ви розчаровуєтесь в уряді. Це, очевидно, відкриває двері для правого популізму, антиіммігрантських настроїв, гніву, образ на владу тощо", — розповів Барак Обама.

Під час президентської кампанії у США у 2024 році Барак Обама підтримував кандидатури експрезидента Джо Байдена, а потім ексвіцепрезидентки Камали Гарріс. Обама висловлював занепокоєння поверненням до влади Дональда Трампа та неодноразово критикував його політику щодо мігрантів, податків та соціальної політики.

