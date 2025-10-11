Зранку, 11 жовтня, три пасажирські поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Після перевірки вибухівку не виявили.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Там розповіли, що отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:

№68/20 Київ – Варшава;

№733 Дніпро – Київ;

№748 Тернопіль – Київ.

У компанії кажуть, що через повідомлення про замінування, потяги були вимушено зупинені, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

"Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено", — йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що наразі ці поїзди відновили рух, а їх затримка склала менш як годину.