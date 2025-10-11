На фронті протягом минулої доби відбулось 234 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1060 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1121570 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 жовтня.

"Вчора противник завдав 1 ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе", — кажуть там.

Так, армія РФ, зокрема, била по районах населених пунктів Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також по місту Дніпро.

Також вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 13 бойових зіткнень. Противник завдав 4 авіаційні удари, загалом скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 144 артилерійські обстріли, зокрема 4 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку російське військо аткувало 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки і Ставків.

На Слов’янському напрямку противник 8 разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби підрозділи армії РФ здійснили 1 марну атаку в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни атакували 22 рази в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 72 атаки окупантів в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 штурмів армії РФ у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку російське військо наступальних дій не проводило.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень — окупанти намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 5 атак росіян у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

За минулу добу втрати армії РФ склали 1060 солдатів. Також українські Сили оборони танк, 6 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.