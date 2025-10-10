Українська журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні, стала однією з лауреаток премії "Герой свободи преси" від Міжнародного інституту преси (IPI).

Про це йдеться на сайті організації.

Премією "Герой свободи преси" відзначають журналістів, які продемонстрували непохитну відданість свободі преси. Смерть Вікторії Рощиної викрила жорстоке поводження з українськими журналістами, яких незаконно утримує російська влада.

Нагородою "Герой свободи преси" IPI та IMS відзначають величезну особисту жертву журналістки у пошуку інформації та історій, які необхідно було донести світові. Нагороди вручать на Всесвітньому конгресі IPI, присвяченому 75-й річниці організації, у Відні (Австрія) 24 жовтня.

Лауреатами цьогорічної премії "Герой свободи преси" стали:

Вікторія Рощина (посмертно), Україна — українська журналістка, яка загинула в російському полоні 19 вересня 2024 року;

Мзія Амаглобелі , Грузія — співзасновниця й гендиректорка опозиційних ресурсів "Батумелебі" й "Нетгазеті". У серпні 2025 року її засудили до двох років;

Мартін Барон , США — колишній редактор The Washington Post і The Boston Globe;

Маріам Абу Даґґа (посмертно), Палестина — фотожурналістка-фрілансерка, яка загинула 25 серпня 2025 року під час одного з обстрілів зі боку Ізраїлю на півдні Сектору Гази;

Густаво Горріті , Перу — засновник і головний редактор перуанського розслідувального видання IDL-Reporteros;

Джиммі Лай , Гонконг — видавець і засновник продемократичного видання Apple Daily. Його засуджували кілька разів за різними звинуваченнями, починаючи з 2021 року;

, Гонконг — видавець і засновник продемократичного видання Apple Daily. Його засуджували кілька разів за різними звинуваченнями, починаючи з 2021 року; Тесфалем Валдьєс, Ефіопія — співзасновник і головний редактор Ethiopia Insider. Зазнав низки арештів і працював у вигнанні.

"Кожен із цьогорічних лауреатів премії “Герой свободи преси” стикнувся з серйозними небезпеками та загрозами лише за виконання своєї роботи. Двоє з них – Вікторія Рощина та Маріам Абу Дагга – заплатили за це життям", — йдеться у повідомленні організації.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина працювала як кореспондентка на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про перше затримання журналістки. Її утримували представники Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня того ж року російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео, де вона каже, що не має претензій до спецслужб РФ.

Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня на окупованій території, звідки вела репортаж. Родина журналістки боялася, що її утримують росіяни.

За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що кілька днів проходила перевірки на кордоні, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", – розповів батько журналістки.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому. 11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Тепер йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Наприкінці вересня 2025 року розслідувачі Слідство.Інфо дізналися, що офіційно Рощина померла 19 вересня 2024 року під час перебування у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Її незаконно утримували у різних російських тюрмах понад рік.