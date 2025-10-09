Немає жодного прогресу в скасуванні "правок Лозового" — Клименко

У Верховній Раді немає прогресу щодо скасування "правок Лозового", які впливають на досудовий процес розслідування топкорупціонерів. Ці правки вимагають скасувати міжнародні партнери.

Про це Суспільному повідомив директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

"Ми з профільним комітетом Верховної Ради неодноразово вже комунікували необхідності їх скасування і надавали свої пропозиції, яким чином це зробити, можливо, якийсь компроміс знайти часткового скасування тощо. Але поки ми не бачимо жодного прогресу в цьому питанні", — сказав Олександр Клименко.

Директор САП зауважив, що скасування передбачене і першим кластером переговорів про вступ України до Євросоюзу, і дорожньою картою реформи верховенства права. Реформи мають розглядати у третій квартал 2025 року. Взагалі ця вимога ставиться МВФ і строки виконання постійно переносяться, тому що вона не виконується, повідомив Олександр Клименко.

Що таке "правки Лозового"

"Правки Лозового" отримали назву від прізвища народного депутата від Радикальної партії Ляшка, який їх запропонував. Вони набрали чинності 15 березня 2018 року.

"Поправки Лозового" зумовили такі зміни:

Ч. 1 ст. 284 КПК була доповнена п. 10, за яким підставою для закриття кримінального провадження стало закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Змінено порядок продовження строку досудового розслідування. Якщо раніше продовжити строк до 6 та 12 місяців міг керівник органу прокуратури, то відтепер ці повноваження перейшли до слідчого судді.

10 квітня Transparency International Ukraine заявило, що поправки руйнують корупційні справи.

"У другій половині 2022 року перша інстанція Вищого антикорупційного суду закрила три кримінальні провадження НАБУ-САП з багатомільйонними ймовірними збитками державі. Ідеться про справи Укрзалізниці, братів Дубневичів та Ощадбанку. Підстава в усіх випадках однакова – закінчення строку розслідування", — зазначили у ТІ.