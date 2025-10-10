З 12 жовтня змінюється система вʼїзду до ЄС: які нові вимоги

12 жовтня Євросоюз запроваджує систему Entry/Exit System (EES) для громадян третіх країн, які подорожують до країн ЄС. Мандрівників реєструватимуть у єдиній системі та збиратимуть біометричні дані.

Про повідомляє Європейська комісія.

Система EES автоматично реєструватиме вʼїзд та виїзд громадян третіх країни до Євросоюзу, які подорожують з метою короткострокового перебування в державі-члені ЄС. Система збиратиме такі дані:

дані паспорта;

відбитки пальців;

зображення облич мандрівників.

Систему запровадять з 12 жовтня і поступово розгорнуть у прикордонних пунктах, аеропротах та на вокзалах усіх країн-членів ЄС. Євросоюз розраховує на те, що 10 квітня 2026 року система повністю працюватиме на усіх пунктах пропуску до ЄС.

Перевірки не стосуватимуться тих іноземців, які мають дозвіл на проживання в ЄС або довгострокові візи.

"Система EES сприятиме запобіганню нелегальній міграції та захищатиме безпеку всіх, хто проживає в Європі або подорожує до неї. Нова система також допоможе громадянам країн, що не входять до ЄС, легше подорожувати, а також ефективніше виявлятиме осіб, які перевищують термін перебування, а також випадки шахрайства з документами та ідентифікацією особи", — йдеться у повідомленні ЄС.