Європейський парламент 7 жовтня підтримав закон, який спрощує позбавлення права на безвізовий в'їзд до Євросоюзу тим країнам, які становлять загрозу безпеці або порушують права людини.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Депутати ЄП схвалили реформу механізму призупинення візового режиму ЄС. На сьогодні громадяни 61 країни можуть подорожувати до Шенгенської зони без візи і перебувати там 90 днів зі 180 днів. Безвізовий режим було скасовано лише раз — для країни в Океанії Вануату через "золоті паспорти".

Новий же механізм дозволяє Єврокомісії поновити візи для громадян якоїсь країни, коли виникають проблеми з безпекою. Спочатку візи запроваджують тимчасово, до завершення розслідування та діалогу, а потім, якщо проблеми не усувають, то візи лишаються на постійній основі.

Підстави для призупинення безвізу:

гібридні загрози (наприклад, перекидання мігрантів за підтримки держави);

програми громадянства для інвесторів (відомі також як "золоті паспорти")"

невідповідність візовій політиці ЄС;

порушення Статуту ООН, міжнародних прав людини або гуманітарного права;

невиконання рішень міжнародних судів;

суттєве збільшення кількості невдалих заяв про надання притулку, відмов у в'їзді або кількості осіб, які перевищують термін перебування за візами;

загрози внутрішній безпеці (зокрема зростання кількості серйозних злочинів, скоєних громадянами відповідної країни).

"Суттєвість" визначили як зростання кількості порушень на 30%.

Нагадаємо, влітку ЄС попередив, що Грузії можуть скасувати безвіз, якщо країна не поновить верховенство права і не перегляне вироки для членів опозиції.