У ЄС і Молдові засудили масовану атаку РФ по Україні

Послиня Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудили нічну масовану атаку Росії по Україні.

Матернова зазначила, що масовані обстріли — воєнні злочини Росії, які не можна пробачити.

"У своїх нещодавніх масованих атаках на Україну росіяни зосередилися на енергетичних об'єктах України. Вони прагнуть позбавити людей опалення, електрики та води перед наближенням зими. Війна в Україні триває щодня. Мирні люди гинуть. Діти гинуть. Це воєнні злочини Росії, які не можна пробачити. Я вірю, що настане день, коли вони за це заплатять", – наголосила дипломатка.

Вона зазначила, що в ніч на 10 жовтня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру та цивільні будинки

"7-річний хлопчик загинув. Його вбили росіяни в Запоріжжі під час учорашнього масованого бомбардування України 450 безпілотниками та 30 ракетами", – зазначила Катаріна Матернова.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив масштабну атаку РФ по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

"Ми рішуче засуджуємо масовані ракетні та дронові удари Росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України минулої ночі. Ці навмисні удари по цивільному населенню є актами терору", — написав він в Х. Міністр наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої дії.