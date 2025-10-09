Дощі та штормовий вітер: якою буде погода в Україні 10 жовтня

У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні очікується "характерна для пізньої осені" погода з температура повітря +9+14 градусів, місцями пройдуть дощі.
Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Атмосферні фронти, близкість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені, якби не листя на деревах ще багато і хризантем", — написала синоптикиня.
У східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +19 градусів.
У Києві п’ятниця буде хмарною, з дощем і поривчастим північно-західним вітром. Температура повітря вдень — +11+13 градусів.
"Волога прохолодна погода найближчим часом порадує грибників - дощі будуть, морозу не буде, ну а вже гриби дуже балувані, якщо не ростимуть при такій синоптичній ситуації", — додала Діденко.