Дощі та штормовий вітер: якою буде погода в Україні 10 жовтня

Катерина Бельмас
Опале листя, дощ
Опале листя. Getty Images

У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні очікується "характерна для пізньої осені" погода з температура повітря +9+14 градусів, місцями пройдуть дощі.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Атмосферні фронти, близкість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені, якби не листя на деревах ще багато і хризантем", — написала синоптикиня.

У східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +19 градусів.

У Києві п’ятниця буде хмарною, з дощем і поривчастим північно-західним вітром. Температура повітря вдень — +11+13 градусів.

"Волога прохолодна погода найближчим часом порадує грибників - дощі будуть, морозу не буде, ну а вже гриби дуже балувані, якщо не ростимуть при такій синоптичній ситуації", — додала Діденко.

