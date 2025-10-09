На фронті протягом минулої доби, 8 жовтня, зафіксовано 217 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 1020 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 жовтня.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Вірівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти.

Загалом, протягом 8 жовтня, втрати російських військ склали 1020 солдатів. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 328 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Армія РФ завдала 12 авіаційних ударів, загалом скинула 33 керовані авіабомби та здійснила 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак росіян. Сили оборони відбили штурмові дії в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку росіяни десять разів атакувадли позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

На Краматорському напрямку РФ не проводила наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила сімнадцять атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 58 атак росіян в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили сорок штурмів російських військових у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила.

На Оріхівському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень — росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили одну атаку росіян у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська росіян не виявлено.

"У зв'язку з переходом Збройних Сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки змінюються найменування деяких напрямків у східній операційній зоні", — додали у Генштабі.