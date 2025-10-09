Повітряні сили: ППО у ніч на 9 жовтня збила 87 безпілотників

У ніч на 9 жовтня сили протиповітряної оборони знищили та подавили 87 безпілотників із 112, якими Росія атакувала територію України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 ППО збила або подавила 87 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 дронів у 12 локаціях.

У Повітряних силах зауважили, що повітряна атака РФ триває.

Унаслідок російської атаки на Одещину цієї ночі спалахнули пожежі в двох житлових будинках, адміністративній будівлі автозаправної станції та на території об’єкта портової інфраструктури. Горіли контейнери з рослинною олією, транспортні засоби та деревні паливні пелети. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.