Говоритимуть про Україну: президент і премʼєр-міністр Фінляндії зустрінуться з Трампом у Вашингтоні
Говоритимуть про Україну: президент і премʼєр-міністр Фінляндії зустрінуться з Трампом у Вашингтоні

Юрій Свиридюк
Дональд Трамп, Александр Стубб, Петтері Орпо, політика, Білий дім, Вашингтон, США
Президент США Дональд Трамп (ліворуч) та президент Фінляндії Александр Стубб у Флориді, США, 29 березня 2025 року. Truth Social/Donald Trump

Президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністр Петтері Орпо зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у Вашингтоні 9 жовтня. Попередньо, на зустрічі планують обговорити і війну РФ в Україні.

Про це йдеться на сайті Офісу президента Фінляндії.

На спільній пресконференції з президенткою Ісландії Галлою Томасдоттір у Гельсінкі 7 жовтня президент Фінляндії сказав, що існує низка питань, які планують обговорити. Він зазначив, що його попередні переговори з Трампом були зосереджені, серед іншого, на війні Росії проти України та НАТО.

Трамп раніше заявив, що США планують замовити до 40 нових криголамів, і високо оцінив досвід Фінляндії в їх будівництві, передає фінський суспільний мовник Yle.

За даними офісу президента, робочий візит триватиме у 9-10 жовтня. Зустріч у Білому домі буде зосереджена на двосторонніх відносинах між Фінляндією та США, торговельно-економічній співпраці та вторгненні Росії в Україну.

Відносини між Фінляндією та Сполученими Штатами зміцнилися за часів президентства Стубба. У вересневому інтерв'ю газеті The Guardian Стубб зазначив, що очікує зустрітися з Трампом найближчим часом.

