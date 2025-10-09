У ніч на 9 жовтня російська протиповітряна оборона відбиває масовану атаку безпілотників на територію Волгоградської області РФ.

Про це в Telegram заявив губернатор області Андрій Бочаров.

Адміністрація південно-західного російського регіону додає, що в Котовському районі частково пошкоджено будівлю котельні через падіння уламків БпЛА. Також зайнялися пожежі на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу — рятувальники ліквідують займання.

Видання Astra з посиланням на жителів Волгоградської області написало, що в місті Котово горить Коробковський газопереробний завод групи "Лукойл". Це найбільший переробник природного газу в Південному федеральному окрузі.

Міністерство оборони Росії ввечері писало про перехоплення та знищення 27 українських безпілотних апаратів літального типу, проте серед атакованих областей Волгоградської, за даними Міноборони, немає.

У грудні 2024 року Astra інформувала про попередню атаку безпілотників на Коробковський газопереробний завод у Волгоградській області. Тоді була пошкоджена лінія електропередач. Губернатор без уточнень повідомляв, що уламки БпЛА впали на територію промислового підприємства.