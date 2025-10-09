Помер фотограф Дмитро Стойков. Він фільмував події Революції гідності

Помер фоторепортер і режисер Дмитро Стойков, який висвітлював події Майдану в Києві у 2013-2014 роках.

Про це 8 жовтня повідомив у Facebook фотокореспондент Роман Петушков.

У серпні Дмитро збирав кошти на новий курс лікування й розповів, що бореться з раком мозку уже 11 років. В 2022 році йому зробили операцію, проте через специфіку новоутворення пухлину видалили не повністю.

У червні цього року головна редакторка українського видання "Бабель" Катерина Коберник відкривала перший збір на медикаменти Стойкову і розповіла про його стан. Вона писала, що в Дмитра є двоє дітей, які нині живуть за кордоном і яким він не хотів телефонувати в стані хвороби.

Дмитро, окрім "Бабеля", співпрацював з різними медіа та проєктами, знімав для агентств. Він встиг зняти, як увечері 8 грудня 2013 року повалили пам'ятник Володимиру Ленін на Бессарабській площі в Києві. Повалення монумента запустило аналогічні акції по всій Україні, які одержали народну назву "Ленінопад".

Олександр Течинський, Олексій Солодунов та Дмитро Стойков разом створили документальний фільм "Усе палає" про події Євромайдану.

Прощання зі Стойковим відбудеться в Києві у п'ятницю, 10 жовтня, о 13:30 на Байковому кладовищі в ритуальній залі біля крематорію.