Помер журналіст та один із засновників проєкту "Наші гроші" Олекса Шалайський
Дмитро Михайлов
Олекса Шалайський
Олекса Шалайський. Скриншот з відео

Вночі 4 жовтня у 58-річному віці помер український журналіст та співзасновник розслідувального проєкту "Наші Гроші" Олекса Шалайський. У нього було хворе серце.

Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Сироватка. Також цю інформацію виданню "Детектор медіа" підтвердив колега Шалайського, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

"Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце. Велике ідейне серце, на якому багато всього трималося. Тільки запланували новий проєкт. Будували плани...", — йдеться у дописі Сироватки.

Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів та викрив чимало корупційних схем.

Він розпочинав кар’єру на зламі 1980–1990-х років у студентській газеті, а потім працював у львівській міській газеті "Ратуша".

Згодом став автором і редактором у журналі "ПіК", а також на сайтах ForUm, ProUA та у виданні "Дзеркало тижня".  Згодом разом з Юрієм Ніколовим він заснував онлайн-медіа "Наші гроші". Одним із найрезонансніших їхніх розслідувань став матеріал про "Вишки Бойка".

Наприкінці вересня 2025 року Шалайський оголосив про запуск нового проєкту.

"Проєкт стосуватиметься того, як фальшиві звинувачення в "пособництві ворогу" використовуються для роздягання бізнесу і залякування неугодних", — писав тоді журналіст на своїй Facebook-сторінці.

Про місце, дату і час прощання із Шалайським поки невідомо.

