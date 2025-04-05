У М’янмі внаслідок землетрусу 28 березня вже відомо про 3354 загиблих, 4508 поранених, а 220 людей вважаються зниклими безвісти. ООН закликає світ "згуртуватися навколо народу" країни.

Про це повідомляють Reuters і France 24 із посиланнями на державні медіа М'янми.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер в суботу, 5 квітня, зустрівся з потерпілими в епіцентрі землетрусу, а згодом — із головою АСЕАН Као Кім Хорном, міністром закордонних справ Малайзії Мохаммадом Хаджі Хасаном та міністром закордонних справ Таїланду Марісом Саньїампоном.

Флетчер координує регіональних партнерів для допомоги. Він написав: "Руйнування приголомшливі. Втрачені життя. Зруйновані будинки. Засоби до існування зруйновані. Але стійкість неймовірна. ООН тут, щоб допомогти — світ має згуртуватися навколо народу М'янми".

Оновлені дані про кількість жертв у М'янмі назвали після того, як голова військової хунти країни Мін Аунг Хлайн повернувся із закордонної поїздки на регіональний саміт у Бангкок (Таїланд), де зустрівся з прем'єр-міністрами Таїланду та Індії — Петонгтарною Чинават і Нарендрою Моді.

На тлі цього візиту в Банкоку пройшли протести проти Хлайна.

Що відомо про землетруси у М'янмі

Землетрус магнітудою 7,7, який стався у М'янмі та Таїланді в п’ятницю 28 березня, є одним із найпотужніших у Південно-Східній Азії за останнє століття.

30 березня у М'янмі зафіксували новий землетрус магнітудою 5,1. Він стався у містечку Маттар, за 28 кілометрів на північний захід від Мандалая, де був зафіксований перший землетрус.

Землетрус погіршив гуманітарну кризу, спричинену громадянською війною у М'янмі, яка розпочалась у 2021 році після повалення демократично обраного уряду військовими. За даними ООН, понад 3 мільйони людей були змушені покинути свої домівки, а майже 20 мільйонів потребували допомоги ще до того, як стався землетрус.