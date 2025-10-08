В Еквадорі протестувальники напали на автомобіль президента Даніеля Нобоа

У вівторок, 7 жовтня, на автомобіль президента Еквадору Даніеля Нобоа, який прямував у провінцію Каньяр, було скоєно напад: група близько з 500 людей закидали його камінням.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після інциденту на автомобілі виявили також сліди від куль. Даніель Нобоа не постраждав.

Поліція затримала п'ятьох людей. За інформацією адміністрації президента, нападники діяли "за наказом радикалів". Їм планують висунути звинувачення у тероризмі та замаху на вбивство.

"Стріляти по автомобілю президента, кидати каміння, пошкоджувати державне майно — це просто злочин. Ми цього не допустимо", — сказала міністерка навколишнього середовища та енергетики Інес Мансано.

Міністр національної оборони Еквадору Джан Карло Лоффредо Рендон у своєму акаунті в соцмережі X опублікував фото автомобіля після нападу та прокоментував:

"Ніщо не може зупинити цього президента. Це найкращий знак того, що країну також не зупинити", — написав Лоффредо.

Нагадаємо, протести в Еквадорі тривають із середини вересня. Їх організувала Конфедерація корінних народів CONAIE у відповідь на рішення президента скасувати субсидії на дизельне пальне.