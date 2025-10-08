Внаслідок обвалу будівлі в центрі Мадрида загинули четверо людей: що відомо

У вівторок, 7 жовтня, у столиці Іспанії Мадриді частково обвалилася будівля, розташована неподалік від королівського театру. Внаслідок інциденту загинули четверо людей, ще кілька отримали травми.

Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що спершу мер столиці Хосе Луїс Мартінес-Альмейда підтвердив загибель двох людей, які вважалися зниклими безвісти. Згодом кількість жертв зросла до чотирьох — трьох чоловіків та однієї жінки.

За словами майстра будівельних робіт, у момент обвалу на місці могли перебувати від 30 до 40 працівників. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, щоб впевнитися, що під ними не залишилося людей.

Рятувальники стоять на даху на місці обвалу будівлі в Мадриді, Іспанія, 7 жовтня 2025 року. AP/Manu Fernandez

Обвал стався 7 жовтня в будівлі, яку вже понад вісім місяців реконструювали під чотиризірковий готель.

"Сталося обвалення плити шостого поверху, через що всі поверхи опустилися і досягли першого поверху", — сказав мер Мадрида, зазначивши, що причини обвалу поки невідомі.