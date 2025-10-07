У вівторок, 7 жовтня, за кілька метрів від готелю "Матіньйон", де розташована резиденція прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, який напередодні подав у відставку, пролунали вибухи, а згодом загорівся фургон.

Про це повідомляє Le Figaro та L'Humanité.

За словами очевидців, близько 9:30 неподалік готелю пролунали три вибухи, після чого загорівся припаркований на узбіччі фургон.

Місцеві медіа зазначають, у цей час в резиденції прем'єр Лекорню проводив зустрічі з лідерами партій, посадовцями урядової коаліції, а також головами обох палат парламенту.

За даними Французького агентства громадської безпеки, до ліквідації пожежі було залучено близько 20 пожежників. Вогонь швидко локалізували, він не поширився на сусідні будівлі, проте спричинив затори на дорогах. Ніхто не постраждав.

Наразі невідомо, що стало причиною вибухів і пожежі.

Нагадаємо, 6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв.

"Призначений 9 вересня прем’єр-міністр опинився під критикою опозиції та правих політичних сил після того, як у неділю ввечері представив частину свого уряду", — зазначає BFM TV.

Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

Того ж дня, 6 жовтня міністр оборони Франції Бруно Ле Мер подав у відставку. Він був на посаді один день. Своє рішення він пояснив тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій.

Напередодні, 5 жовтня президент Франції Емманюель Макрон призначив новий уряд країни. Новим міністром оборони став ексміністр фінансів Бруно Ле Мер. Раніше цю посаду обіймав премʼєр-міністр Себастьян Лекорню.

Зазначається, що у Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення про вотум недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.