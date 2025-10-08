Доріс і Джессіку переплутали в пологовому. За 35 років вони познайомилися

В жовтні цього року після років пошуків зустрілися дві австрійки, яких 35 років тому переплутали в пологовому.

Про це повідомили британський мовник BBC та Австрійське пресагентство.

Доріс Грюнвальд і Джессіка Баумгартнер народилися в Університетській клініці міста Грац в жовтні 1990 року, обидві передчасно. У відділенні їх випадково переплутали.

У 2012 році Доріс здавала кров і виявила, що не є біологічною дочкою своїх батьків, Евелін і Йозефа. Її група крові не збігається з групою крові її матері. ДНК-тест підтвердив, що вони не родичі, Доріс навіть зверталась у медіа, аби знайти біологічних батьків.

За інформацією ORF Thema TV, Джессіка виявила, що її група крові не збігається з групою крові її батьків, коли завагітніла. Лікар повідомив їй про випадок підміни немовлят. Жінки зрештою зв'язалися через Facebook.

Виявилося, що дівчата зростали неподалік одна одної у федеральній землі Штирія на південному сході Австрії.

Лікарня перепросила та кілька років тому в межах судового розгляду виплатила компенсацію кілька років Грюнвальдам.

А Доріс і Джессіка зі своїми батьками перезнайомилися, у них лишилися "хвилюючі й водночас прекрасні відчуття", вони кажуть, що наче знайшли сестру. Вони відразу порозумілися. Батьки теж були раді познайомитися з біологічними дітьми й кажуть, що їхня сім'я неначе розширилася.