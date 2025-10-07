Прем'єрка Данії вважає, що Трамп може знову зацікавитися Гренландією

Очільниця данського уряду Метте Фредеріксен вважає, що, можливо, поки що американський президент Дональд Трамп і забув про Гренландію, але він повернеться до теми приєднання острова до Штатів.

Про це вона заявила під час виступу у парламенті Данії 7 жовтня.

Раніше очільник Білого дому робив багато резонансних заяв щодо острова, проте останнім часом він заявляв публічно про Гренландію. Втім Фредеріксен вважає, що такий "перепочинок" є лише тимчасовим.

"Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо", – сказала прем'єрка Данії.

Вона наголосила, що 60 тисяч жителів Гренландії все ще живуть у страху перед американським захопленням.

"Уявіть, як це – жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя... Коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, що можна володіти, як про щось, що необхідно мати", – розмірковує Фредеріксен.

У цьому контексті очільниця данського уряду зазначила, що Копенгаген підтримує Гренландію у визначенні власного майбутнього. Вона також запевнила, що країна не піддасться на погрози чи залякування "зробити щось явно неправильне".

Заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Дональд Трамп сказав, що контроль над островом є "абсолютною необхідністю" для США – для національної безпеки та свободи в усьому світі. У відповідь на ці слова, прем’єр-міністр Ґренландії Муте Егеде заявив, що острів не продається.

Водночас Егеде виступає за незалежність Ґренландії від Данії. Він нещодавно звинуватив Данію в геноциді через скандал із примусовою стерилізацією жінок у 1960−70-х роках. У своєму новорічному зверненні Егеде знову закликав до незалежності острова та зняття "кайданів колоніальної ери".

7 січня Трамп на пресконференції не став обіцяти, що уникатиме військових чи економічних методів примусу для встановлення контролю над Ґренландією та Панамським каналом. У своїй соцмережі Truth Social Трамп також написав, що угода про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів має відбутися, та закликав зробити цей найбільший острів у світі "знов великим".

Гренландія – це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими.