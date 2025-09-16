Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони провело спеціальну операцію на території РФ в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї. Там дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Як відзначило джерело, російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю по відношенню до місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

О 9-ій годині ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом ще один. Як повідомляють російські пабліки, на місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб. У повітря підняли вертоліт, а при в’їзді до селища Щитова оточили район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито “інцидент з газовим обладнанням”.

За даними джерела, відомо про загиблих та поранених окупантів РФ. За свідченнями очевидців, на місці події перебувають багато карет швидкої допомоги.

“Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока”, - підсумувало джерело в ГУР.

Воно додало, що відповідальність наздожене кожного окупанта РФ, який вчиняв воєнні злочини на території України.